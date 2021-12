Diretórios estaduais do PSB aprovam federação com PT e Lula para 2022

Dos 23 líderes estaduais do PSB, 18 foram a favor da união com o PT para a próxima eleição edit

Por Luciana Lima, Metrópoles - O Partido Socialista Brasileiro (PSB) deu início nesta quarta-feira (8/12) a uma consulta a todos os presidentes de diretórios estaduais da legenda sobre a possibilidade de formar uma federação partidária com o PT para as eleições de 2022.

Participaram da reunião desta quarta 23 presidentes de diretórios estaduais. Desses, 18 disseram ser favoráveis à federação com partidos do campo da esquerda, incluindo o PT, PCdoB, Psol e PV. Quatro estados demonstraram apoio à formação da frente com os demais partidos, mas sem o PT. São eles: Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Distrito Federal e Mato Grosso. Só o estado do Tocantins se manifestou contra a formação da federação com qualquer uma das siglas.

O partido já havia consultado a bancada federal sobre o assunto na semana passada. De acordo com a legenda, só um dos 23 deputados se manifestou contrário à formação da frente: o gaúcho Heitor Schuch. O PSB pretende lançar a candidatura do ex-deputado Beto Albuquerque ao governo do Rio Grande do Sul.

