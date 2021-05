Documento mostra que PF fez “diligências e pesquisas” contra Apib e Sonia Guajajara antes de intimação

Revista Fórum - O inquérito policial aberto a pedido do presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, contra a líder indígena Sonia Guajajara, militante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), mostra que a Polícia Federal fez “diligências e pesquisas” contra Sonia antes de intimá-la nesta sexta-feira (30).

No dia 13 de abril, um agente da PF anexou ao inquérito um relatório que traz o endereço da sede da Apib, em Brasília, assim como resultado da pesquisa contra Sonia. Nada foi encontrado.

“Em pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis ao DPF [Departamento de Polícia Federal] e na internet, não se verifica existência de registros de antecedentes criminais ou envolvimento com atividades delituosas de Sonia Bone de Souza Silva Santos”, diz o documento.

Continue lendo na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.