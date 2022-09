Dois anos após rompimento, ex-juiz suspeito Sergio Moro declara apoio a Bolsonaro (vídeo)

Em um vídeo longo divulgado no seu perfil do Instagram, feito pela campanha de Bolsonaro, há críticas ao ex-presidente Lula, atual líder nas pesquisas edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - Dois anos após ter rompido a aliança política com o presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (União Brasil) reatou relações com o chefe do Executivo. Moro é candidato a senador pelo Paraná.

Em um vídeo longo divulgado no seu perfil do Instagram, feito pela campanha de Bolsonaro, há críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual líder nas pesquisas presidenciais.

O vídeo rememora a Operação Lava Jato, da qual Moro foi juiz, e afirma que, embora as condenações contra Lula tenham sido anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ele ainda seria, supostamente, culpado.

>>> Moro, que condenou Lula como juiz da Lava Jato, diz em campanha que PT sempre foi seu adversário histórico

“Nosso trabalho na Lava Jato foi reconhecido em todo mundo. Bolsonaro mostra pro Brasil o que tenho falado aqui: Lula não foi inocentado nem absolvido. Suas mãos estão sujas. Por isso quero ser senador pelo Paraná. Não vamos permitir a volta do sistema da corrupção e do PT”, escreveu Moro na rede social.

Na última tela do vídeo postado, uma tela apoiando Bolsonaro para presidente é exibida.

Por 8 votos a 3 em abril, o STF anulou todas as condenações de Lula na Lava Jato e declarou a incompetência da Justiça Federal em Curitiba (PR). Dois meses depois, por 7 votos a 4, a Corte confirmou a suspeição de Moro.

O ex-juiz não conseguiu emplacar sua candidatura à Presidência da República.

>>> Ex-lavajatista, José Padilha diz que Moro é um 'cara burro'





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.