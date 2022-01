Doria tenta polarizar com Lula e sai em defesa da reforma trabalhista de Temer

Estudo encomendado por governador propõe rever políticas sociais, reforma administrativa e mexer no FGTS e seguro-desemprego edit

247 - Impelidos pelas discussões do PT sobre a revisão da reforma trabalhista de 2017, a equipe econômica do presidenciável João Doria, liderada por Henrique Meirelles, arquiteto original do projeto sob o governo Temer, lançou, nesta terça-feira (11), documento que busca agradar o mercado.

Com a desmorilização de Paulo Guedes e o alvoroço gerado pela imprensa corporativa acerca das propostas reais de Lula, Doria quer capitalizar no nicho da Faria Lima. Além de Meirelles, assinam o texto as economistas Ana Carla Abrão, Zeina Latiff e Vanessa Rahal Canado.

São seis propostas: rever os procedimentos do Orçamento, executado através de emendas parlamentares, "que são pouco comprometidas com a qualidade do gasto público", segundo o texto.

Propõe também rever o abono salarial e o seguro-defeso, fazer uma reforma administrativa, eliminar sobreposições entre FGTS e seguro-desemprego, reduzir precatórios e auditar benefícios previdenciários.

O texto elogia a reforma trabalhista de 2017, mas propõe "correções": reduzir custos trabalhistas, proteger empregados de aplicativos, fomentar formação profissional, fazer uma reforma sindical, revisar o sistema de benefícios que estimulam a rotatividade de mão de obra, proteção da renda dos informais e "aprimoramento da atuação do Sistema S".

Na semana passada, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, assim como o próprio Lula, citaram a "contrarreforma trabalhista" do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, como um caminho a ser seguido por um eventual governo Lula.

O ex-presidente se reuniu com lideranças espanholas para se aprofundar sobre o tema. A ideia é, posteriormente, realizar um seminário público sobre o tema, depois do amadurecimento de estudos econômicos que estão sendo realizados. (Com informações da Folha de S.Paulo).

