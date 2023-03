Duvivier faz campanha contra Zanin, símbolo do combate ao lawfare

Humorista fez ataques ao advogado Cristiano Zanin, possível indicado do presidente Lula ao STF edit

247 - O humorista Gergorio Duvivier usou suas redes sociais para atacar o advogado Cristiano Zanin, possível indicado do presidente Lula (PT) à vaga do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF), ao defender a indicação de "um juiz negro" ao cargo.

Gregorio disse ser "inacreditável que Lula esteja pensando em botar mais um homem branco no STF". E acrescentou: "para piorar, um lobista rico vaselina".

Ele também qualificou como "racistas" alguns apoiadores do presidente Lula que citam o ex-ministro da Corte Joaquim Barbosa em suas considerações. Citou ainda a defesa da varejista Americanas feita por Zanin nos tribunais e sugeriu que o advogado não teria "isenção" se viesse a julgar o caso no STF.

Gregorio desconsidera, no entanto, que um dos maiores desafios para o STF nos próximos anos será combater o lawfare, método utilizado pela Lava Jato para prender inimigos ideológicos e dizimar a economia do país. Zanin teve papel central na reversão das injustiças cometidas pela Lava Jato ao defender o presidente Lula, e, por sua atuação contra a prisão injusta do petista, já foi elogiado por uma série de juristas e até pelo ministro Gilmar Mendes.

