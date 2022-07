E-mail indica que Planalto pediu ao MEC para receber pastor

No email, é solicitada audiência em nome do pastor Arilton Moura edit

247 - O Palácio do Planalto pediu oficialmente ao Ministério da Educação (MEC), via e-mail, para receber um dos pastores evangélicos acusado de corrupção no esquema que envolve a pasta.

Segundo a Folha de S. Paulo, a Presidência ainda cobrou retorno do MEC sobre as providências adotadas.

A mensagem, de 7 de janeiro de 2021, partiu do gabinete do então ministro da Casa Civil, general Walter Braga Netto. No e-mail, ele solicita audiência em nome do pastor Arilton Moura para que o MEC considerasse a "pertinência em atender". O texto ainda cobra retorno sobre as "providências adotadas por esse Ministério".

O email reforça a suspeita de atuação do Palácio do Planalto no caso MEC, o que já foi admitido pelo próprio ex-ministro Milton Ribeiro, a cabeça do esquema. Ele já chegou a dizer que priorizava pedidos dos pastores sob orientação de Bolsonaro.

