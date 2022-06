Empresário diz à PF que pastor Arilton Moura pediu R$ 100 mil como 'colaboração'

O empresário José Brito, de Piracicaba (SP), afirmou que teve uma reunião com o ex-ministro Milton Ribeiro após ter conversado com o ex-assessor do MEC Luciano Musse edit

247 - O empresário José Brito, de Piracicaba (SP), disse à Polícia Federal que o pastor Arilton Moura pediu R$ 100 mil a ele em troca da realização de um evento da pasta no interior de São Paulo. De acordo com o portal G1, Brito afirmou que conseguiu uma reunião com o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro após ter conversado com o ex-gerente da Secretaria-Executiva da pasta Luciano Musse, em um hotel. A PF investiga um esquema de tráfico de influência e corrupção no Ministério da Educação (MEC).

Arilton Moura é um dos pastores presos em operação da PF nesta quarta (22). O outro religioso detido foi Gilmar dos Santos. Musse e Ribeiro também foram presos na operação da quarta.

A Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancários de Ribeiro, de sua esposa, Myrian Pinheiro Ribeiro, e da filha e do genro do pastor Arilton Moura.

O Ministério Público Federal (MPF) também informou nesta quinta-feira (23) que o ex-assessor do MEC Luciano de Freitas Musse recebeu R$ 20 mil a pedido do pastor Arilton Moura, para intermediar um encontro de Ribeiro com prefeitos.

A PF iniciou as investigações após Ribeiro afirmar no semestre passado que, a pedido de Bolsonaro, liberava dinheiro do MEC por indicação de dois pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos.

