Economia e educação são pontos fortes do governo e expectativa é positiva para 2024, mostra pesquisa CNT/MDA

247 - Pesquisa encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e feita pelo Instituto MDA Pesquisa, divulgada nesta terça-feira (23), mostra que a "economia" e a "educação" foram as áreas em que o governo do presidente Lula (PT) obteve seus melhores desempenhos desde o início do mandato. "Economia" também foi citada como a área com pior desempenho, ficando atrás apenas de "segurança".

Em comparação com o governo de Jair Bolsonaro (PL), 47,9% dos entrevistados disseram já ter percebido melhorias no governo Lula, enquanto para 22% 'continua de forma semelhante' e para 28,6% já se percebem pioras. Também foram citadas melhorias na economia (42,5%), no relacionamento com o Congresso Nacional (37,9%) e 'em benefícios para os mais pobres' (52,2%). >>> Aprovação de Lula é de 55% e governo tem 43% de 'ótimo ou bom', diz pesquisa CNT/MDA

Ainda de acordo com o levantamento, para 44,6% o "Brasil está melhor" desde a volta de Lula à Presidência. Para 27,9% "está igual" e para 26% "está pior". Sobre expectativas para o futuro, 41,8% acham que a geração de empregos no país vai melhorar e, em 2024, 56,6% acreditam em uma melhora na economia, enquanto 21% pensam que ficará igual e 19,5% avaliam que vai piorar. 54% fazem uma previsão positiva para os próximos três anos de governo. 19,3% têm uma visão regular e 24,3% negativa.

O instituto MDA fez 2.002 entrevistas em 137 municípios brasileiros entre os dias 18 e 21 de janeiro, presencialmente. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%.

