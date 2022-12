Edir Macedo é alvo de notícia-crime por discurso homofóbico feito na véspera de Natal

Apoie o 247

ICL

247 - A Aliança Nacional LGBT+ e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (ABRAFAH) protocolaram, durante o fim de semana, uma notícia-crime contra o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal e proprietário da TV Record.

Os grupos acusam o religioso de ter incorrido no crime de homofobia durante discurso veiculado pela emissora na véspera de Natal (24). No discurso, Macedo afirmou que a homossexualidade seria uma “imperfeição” e comparou os homossexuais com bandidos.

“É especialmente perverso usar um dos maiores canais de TV do país, em horário nobre, durante uma das principais datas comemorativas do país, para propagar o ódio", disse Amanda Souto, coordenadora jurídica das instituições, segundo o jornal O Globo.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.