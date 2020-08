Edmilson Rodrigues (PSOL) lidera disputa para Prefeitura de Belém do Pará, mostra pesquisa

Edmilson Rodrigues (PSOL) aparece com 39,3% e é seguido por Celso Sabino (PSDB), com 11% edit

247 - Edmilson Rodrigues (PSOL) aparece como preferido para a Prefeitura de Bélem do Pará em uma pesquisa realizada pela Paraná Pesquisas. O deputado federal aparece com 39,3% e é seguido por Celso Sabino (PSDB), com 11%. O tucano, também deputado federal, está ameaçado de ser expulso do partido por aceitar cargo como liderança da maioria do Centrão na Câmara dos Deputados.

Em terceiro lugar, aparece o deputado federal Cássio Andrade, do PSB, seguido por delegado Everaldo Eguchi (Patriota) e Orlando Reis (MDB), que empatam tecnicamente com 5,1% e 5%, respectivamente. Na última posição está Gustavo Sefer (PSD), com 2,1%. Segundo a pesquisa, 5,4% não sabe, 22,7% não vota em nenhum candidato e a margem de erro é de 4%. Foram entrevistadas 700 pessoas na capital paraense.

