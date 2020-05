Eduardo Bolsonaro erra inglês e chama diplomata dos EUA de "embassador"

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que chegou a ser indicado não oficialmente por seu pai, Jair Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil nos EUA, cometeu mais uma gafe ao agradecer, nesta segunda-feira (11), ao novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, que o felicitou pelo Twiiter por conta do chá revelação que confirmou que será pai de uma menina.

O parlamentar, ao escrever uma resposta de agradecimento, chamou o diplomata de "embassador", sendo que o termo correto em inglês é ambassador.

“Parabéns aos Bolsonaros!”, escreveu em português o diplomata. Ao agradecer, Eduardo escolheu o inglês. “Thank you (obrigado), embassador”, escreveu.

Thank you, Embassador! 👍 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 10, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.