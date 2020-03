Eduardo edita vídeo para dizer que OMS apoia Bolsonaro sobre fim do isolamento

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) editou trecho de uma declaração de Tedros Ghebreyesus para dizer que a OMS endossa o discurso de Jair Bolsonrado pelo fim do isolamento edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho de Jair Bolsonaro, editou um trecho de uma coletiva de imprensa do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, para dizer que o órgão endossa a tese de Bolsonaro sobre o fim do isolamento.

"OMS, externou preocupação com quem trabalha para poder comer o pão de cada dia. A mídia não dirá que ele recuou e nem cobrará de governantes que determinaram o confinamento obrigatório embasado na OMS uma mudança de postura defende o mesmo", escreveu o parlamentar, anexando um trecho de vídeo em que o representante da OMS fala da importância de garantir uma renda a população em confinamento.

Diferentemente do que Eduardo tenta induzir a acreditar, na continuação do vídeo, Ghebreyesus reforçou a necessidade de isolamento para enfrentar a pandemia, e ressaltou que, mesmo com tais medidas, os "governos precisam garantir o bem-estar das pessoas que perderam sua renda e precisam desesperadamente de comida, saneamento e outros serviços essenciais".

OMS VAI NA LINHA DE BOLSONARO



O etíope Tedros Adhanom, pres. OMS, externou preocupação c/ quem trabalha para poder comer o pão de cada dia



A mídia não dirá q ele recuou e nem cobrará de governantes q determinaram o confinamento obrigatório embasado na OMS uma mudança de postura pic.twitter.com/GilW1JnjSU — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 30, 2020