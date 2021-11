Eduardo Leite rejeita convite de Doria para coordenar sua campanha

"Permaneço no PSDB, mas não me vejo coordenando uma campanha presidencial”, diz o governador gaúcho edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que irá coordenar a campanha à Presidência do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que venceu nas prévias do partido neste sábado (27).Em entrevista à Folha de S.Paulo, Doria afirmou ter convidado Leite para integrar o comando de sua campanha, "em uma posição de protagonismo".

"Permaneço no PSDB, mas não me vejo coordenando uma campanha presidencial, pois serei governador até o último dia do meu mandato e não imagino poder coordenar algo desta dimensão nacional estando focado nos problemas e soluções do meu estado", afirmou Leite em resposta a Doria, também na Folha de S. Paulo.

Leite fez questão de marcar distância política em relação a Doria: "Além disso, penso que deve haver uma sinergia entre candidato e coordenador que seja maior do que o simples fato de estarem no mesmo partido. Imagino que o governador Doria busque alguém afinado com sua forma de pensar e fazer política, para além de uma visão meramente partidária".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE