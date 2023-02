Eduardo vai aos EUA encontrar Jair Bolsonaro e discutir volta do pai ao Brasil

Apoie o 247

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) passará o carnaval nos Estados Unidos, onde se encontrará com o pai, Jair Bolsonaro (PL), para discutir seu retorno ao Brasil.

De acordo com o parlamentar, a volta de Bolsonaro ainda não tem data exata para ocorrer, informa o Estado de S. Paulo. Em março, o ex-ocupante do Palácio do Planalto participará da CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora), em Washington. O evento tem Eduardo Bolsonaro como um dos embaixadores na América do Sul.

Apesar de ter dito ao jornal The Wall Street Journal que voltaria em março, Jair Bolsonaro pode não pisar em solo brasileiro tão cedo. Nesta sexta-feira (17), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sinalizou que ele poderá ficar por mais tempo nos Estados Unidos, alegando que "ele precisa descansar mais".

Há também a informação de que aliados de Bolsonaro consideram arriscado que ele volte ao Brasil agora. Ele temem o avanço das investigações contra o ex-chefe do Executivo na Justiça e o desgaste de sua imagem. Há, no entanto, uma outra ala de aliados que avalia que a estadia de Bolsonaro no exterior reforça a sensação de que ele estaria se comportando como um foragido.

