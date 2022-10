Efeito Bolsonaro: 24% dizem não ter comida suficiente em casa, mostra Datafolha

Apoie o 247

247 - A pesquisa Datafolha, encomendada tanto pela Globo como pelo jornal Folha de S.Paulo, mostrou nesta sexta-feira (28) que 24% dos brasileiros afirmaram não ter comida suficiente em casa para a família. Entre os que declararam ser insuficiente a quantidade de comida, os maiores percentuais estão entre os homens (29%), menos instruídos (38%), mais pobres (36%), moradores da região Nordeste (35%), desempregados (39%) e os beneficiários do programa Auxílio Brasil (34%).De acordo com os números, 56% disseram que têm alimento suficiente e 20% afirmaram ter mais do que o suficiente.

As estatísticas mostraram o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar contra Jair Bolsonaro (PL). O petista conseguiu mais votos que o seu adversário nas regiões Norte e Nordeste.

Foram entrevistadas 4.580 pessoas, entre 25 e 27 de outubro, em 252 cidades. A margem de erro foi de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. O código da pesquisa na Justiça Eleitoral é: BR-04208/2022.

