Efeito Lula: Terra volta a ser redonda na live de Bolsonaro

247 - Não foi só o uso da máscara que surtiu como efeito Lula por parte de Jair Bolsonaro, um dia depois da histórica coletiva do ex-presidente Lula, transmitida em todos os veículos de comunicação do País, em que ele apareceu de máscara e criticou o negacionismo do governo em relação à pandemia do coronavírus.

Em sua live nas redes sociais nesta quinta-feira (11), Bolsonaro apareceu com um globo em cima da mesa. Não por menos: em sua fala, Lula pediu ao ministro de Ciência e Tecnologia de Bolsonaro, Marcos Pontes, que foi astronauta, informar o presidente que o planeta é redondo.

A cena já virou piada nas redes sociais. Confira algumas reações:

ontem: lula fala que o astronauta devia dizer a bolsonaro que o planeta é redondo.

hoje: bolsonaro coloca um globo na mesa da live

😂



SENTIU?

GALVÃO? pic.twitter.com/7S4agFMgoj — cynara menezes (@cynaramenezes) March 11, 2021

Bolsonaro aderindo ao globo, gente?



Façam suas sugestões para um novo nome para as lives do presidente.



Eu sugiro: EFEITO LULA 💥 pic.twitter.com/ipCaaSPaeR — Alexandre Padilha (@padilhando) March 11, 2021

O desespero leva as pessoas a atos extremos. Bolsonaro colocou um GLOBO TERRESTRE em cima da mesa. Terra plana dando voltas. pic.twitter.com/LwjVhXIuRQ — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) March 11, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.