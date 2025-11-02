Elias Jabbour: "O neoliberalismo destruiu a capacidade do Estado"

247 - O economista Elias Jabbour abordou a relação entre neoliberalismo, criminalidade e atuação do Estado, destacando a crise de governança no Brasil.

Em uma postagem nas redes sociais, Jabbour afirma que "o neoliberalismo dilacerou sociedades e reordenou o território de forma que sua submissão à lei da oferta e procura, em detrimento da ação estatal via gastos públicos, abriu caminhos para que organizações criminosas tomassem nacos do espaço público". "O neoliberalismo destruiu a capacidade do Estado em enfrentar a causa, não a consequência do que estamos vivendo", afirmou.

O jornalista critica medidas econômicas que restringem a ação do Estado, como políticas de Estado mínimo, regras fiscais rígidas e metas anualizadas de inflação, afirmando que "não existe paz com Estado mínimo, regras fiscais, metas anualizadas de inflação e sistema financeiro drenando a riqueza da sociedade". "O buraco é muito mais embaixo", acrescentou.