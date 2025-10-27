Elias Jabbour alerta sobre o interesse dos EUA sobre as terras raras brasileiras

247 - O economista Elias Jabbour publicou neste domingo (27) uma análise contundente na rede X (antigo Twitter), relacionando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao crescente interesse global nas terras raras — minerais essenciais para a indústria tecnológica e de defesa.

De acordo com Jabbour, “mais um capítulo humilhante que a extrema-direita produz sobre si mesma” está em curso. O intelectual vê no movimento estadunidense um claro sinal da intenção de Trump em “avançar sobre as terras raras brasileiras”, o que, segundo ele, exigiria “uma revisão completa das leis que regem esse ativo estratégico”.

A disputa pelas terras raras e o papel do Brasil

A reflexão de Jabbour aponta para o centro da disputa econômica e tecnológica entre Estados Unidos e China. As terras raras, grupo de 17 elementos químicos usados na produção de chips, baterias e equipamentos de alta tecnologia, tornaram-se peça-chave na nova corrida global por soberania industrial.

Na postagem, Jabbour destaca que os Estados Unidos não possuem “capacidade produtiva e técnica de processamento desses microinsumos”, o que os torna dependentes da China, líder mundial nesse setor. Essa limitação, diz Jabbour, revela “mais um motivo para nossa relação com a China ser outra”.

Nova aliança tecnológica e soberania nacional

Para o economista, o Brasil deve aproveitar o cenário internacional de tensão entre Washington e Pequim para fortalecer sua posição estratégica. “Devemos aproveitar esse momento ‘bipolar’ para impor aos chineses acesso às tecnologias que somente eles têm”, afirmou.

Na visão de Jabbour, essa cooperação tecnológica pode abrir caminho para uma nova revolução industrial no país, com geração de valor agregado e desenvolvimento científico. “Isso poderia garantir uma nova revolução industrial ao Brasil”, escreveu.