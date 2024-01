Em 2023, Brasil teve menor número de assassinatos desde 2010

Índice de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) teve queda de 4,17% no ano, em comparação com 2022. Confira estatísticas completas apresentadas pelo Ministério da Justiça edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Brasil encerrou o ano de 2023 com o menor registro de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) desde 2010, de acordo com o balanço apresentado nesta quarta-feira (31) pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

No comparativo com 2022, o país registrou uma redução de 4,17%, totalizando 40.429 CVLIs em 2023, contra 42.190 no ano anterior. Esses números incluem homicídio doloso, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte.

continua após o anúncio

O ministro destacou que a consolidação do Sistema Único de Segurança Pública foi uma prioridade, enfatizando que a segurança pública é um tema que abrange toda a sociedade, sendo os mais pobres as principais vítimas. Flávio Dino ressaltou que a queda nos indicadores é a concretização desse sistema.

No âmbito do Pacto Federativo, houve um aumento de 13% no investimento em segurança pública, totalizando mais de R$ 389 milhões em doações de equipamentos, viaturas, armamentos e drones aos estados. O esforço resultou em melhorias significativas, como a redução de 9,78% nos roubos de veículos, 11% nos roubos de cargas e 40,91% nos crimes contra instituições financeiras.

continua após o anúncio

Principais números da segurança pública em 2023 (Photo: Divulgação) Divulgação

O combate ao tráfico de armas ilegais foi intensificado, resultando em um aumento de 25,5% nas apreensões, com 10,6 mil armas retiradas de circulação em 2023. Além disso, o governo adotou uma política de restrição de armas de fogo, contribuindo para a redução de 23,64% nos casos de latrocínio em 2023, totalizando 953 ocorrências, em comparação com as 1.248 registradas em 2022.

Na área de combate à corrupção, foram deflagradas 227 operações pela Polícia Federal em 2023, resultando em 147 prisões, 2.091 mandados de busca e apreensão e R$ 897 milhões em bens e valores apreendidos.

continua após o anúncio

Destacando a importância ambiental, foram realizadas 182 operações na Amazônia Legal, resultando em uma redução de 49,9% no desmatamento na região.

A assinatura do decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em novembro de 2023 fortaleceu o combate ao crime organizado, com a realização de ações preventivas e repressivas em diversas regiões do país. Durante esse período, foram realizadas 109.437 revistas em veículos, 286.234 revistas em passageiros, apreendidas 77 toneladas de drogas, e 1.017 pessoas foram presas, totalizando uma descapitalização do crime organizado em R$ 1,4 bilhão. >>> LEIA TAMBÉM: "Combate ao crime organizado não é sair dando tiro a esmo", diz Dino em balanço de sua gestão

continua após o anúncio

Os índices de feminicídio também apresentaram uma redução de 1,86% em 2023, demonstrando avanços no enfrentamento à violência contra as mulheres. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2) foi lançado ao longo do ano, visando a cooperação com estados, municípios e Distrito Federal para promover a segurança em conjunto com a participação das famílias e da comunidade.

O presidente Lula enfatizou a necessidade de humanizar o combate ao pequeno crime e intensificar a luta contra a indústria internacional do crime organizado, destacando a importância do investimento em inteligência nesse enfrentamento. O ministro Flávio Dino, que deixa a pasta para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, foi desejado sorte por Lula, enquanto Ricardo Lewandowski assume a função a partir de 1º de fevereiro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: