Em Brasília, Lula recebe apoio formal da Rede, partido de Marina

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Em viagem a Brasília, nesta semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será lançado candidato pelo PT à Presidência da República, receberá o apoio formal da Rede Sustentabilidade, partido fundado pela ex-ministra e ex-senadora Marina Silva. A declaração de apoio será feita em uma reunião marcada para esta quinta-feira (28/4).

Na ocasião, também serão apresentadas a Lula um conjunto de propostas de governo, elaboradas pela Rede, que deverão ser incorporadas ao programa de governo do petista. O apoio contou com forte articulação interna do senador Randolfe Rodrigues (AP).

Apesar da formalização da aliança, um dos pontos ressalvados no acordo com o PT é o de que lideranças da Rede que quiserem apoiar outro candidato ficarão liberados do compromisso com o palanque de Lula. É o caso da ex-senadora Heloisa Helena, que já assumiu ser apoiadora da candidatura de Ciro Gomes (PDT), e de Marina Silva, que ainda não definiu sua posição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE