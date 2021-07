Em carta, mãe de Daniel Silveira pede soltura do filho e se desculpa a Moraes, do STF

A mãe do deputado Daniel Silveira, preso pelo STF após ofender membros da Corte, escreveu à mão uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, se desculpando pelas ofensas proferidas pelo filho. Ela pediu sua liberdade edit

247 - A mãe do deputado Daniel Silveira (PSL), preso pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após ofender membros da Corte, escreveu à mão uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, se desculpando pelas ofensas proferidas pelo filho. Ela pediu sua liberdade.

Réu, o parlamentar está preso desde 24 de junho por violar diversas vezes o uso da tornozeleira eletrônica.

Na carta assinada em 11 de julho, Matildes Silveira diz que a atitude do filho é "digna de repúdio e em nada contribui para um debate democrático e respeitoso" e exalta o STF por ser "a última barreira entre a justiça e a injustiça".

Ela afirma que criou Silveira com "amor, carinho e educação" e que "a falta de urbanidade, o desrespeito e a deselegância (com que tratou os ministros e a democracia) não condiz com os ensinamentos familiares que foram passados a ele"

"Sou uma idosa viúva que já perdeu um filho jovem em morte prematura e que tem no Daniel a base para tudo, meu porto seguro, e tenho sofrido muito com toda essa situação, me colocando em uma situação análoga à perda de mais um filho", lamenta.

"Acredito veementemente que ele já entendeu que errou, pois conheço meu filho”, destaca.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.