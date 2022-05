Em clima de 'Diretas Já', Lula reunirá políticos, empresários e sindicalistas em lançamento de pré-candidatura neste sábado

Estarão presentes Geraldo Alckmin, Lula e lideranças do PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede, centrais sindicais, movimentos sociais e outras personalidades edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) vai realizar o lançamento de sua pré-candidatura neste sábado, 7, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). Haverá pronunciamentos do ex-governador Geraldo Alckmin e de Lula, além da participação dos presidentes e lideranças do PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede, centrais sindicais, movimentos sociais e outras personalidades.

Segundo o jornalista Kennedy Alencar, do Uol, o lançamento “pretende reeditar o clima de ‘diretas já’ e de frente ampla que ocorreu no Brasil em 1984 e 1985, quando acabou a ditadura militar de 1964”. “Lula fará uma espécie de manifesto ao Brasil, falando em reconstrução e união nacional, a exemplo do que aconteceu na redemocratização, quando adversários se aliaram para derrotar a ditadura”, argumentou.

Ele informou que o texto do manifesto abordará o cenário da situação econômica caótica no país, causada pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), “com foco em medidas para os mais pobres”, e que o tema terá lugar de destaque nas falas de Lula e Alckmin. “A ideia é tratar as falas de sábado como um pronunciamento ao país, elencando pontos de um futuro programa de governo”, afirmou.

De acordo com o jornalista, o ato terá 4.000 convidados, entre políticos, candidatos, artistas, empresários, sindicalistas, entre outros.

