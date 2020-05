Em depoimento, Paulo Marinho pede que MPF investigue devassa em suas contas

247 - O empresário Paulo Marinho prestou depoimento nesta quinta-feira (21) à Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro sobre as acusações que fez ao senador Flávio Bolsonaro. Na saída, Marinho disse à imprensa que pediu que sejam investigadas possíveis represálias conduzidas pelo Banco Central por meio de suas contas pessoais.

“A questão que hoje me deixou absolutamente perplexo foi a notícia que eu li hoje de manhã que informa que estão sendo feitas devassas nas minhas contas pessoais por pessoas poderosas de Brasília. Por conta dessa notícia eu aproveitei o depoimento que dei agora e solicitei ao procurador que tomasse as providências devidas e apurasse a veracidade da informação. Para mim hoje o fato mais importante à minha pessoa, à minha segurança pessoal, é essa questão da possibilidade de estar havendo uma devassa nas minhas informações pessoais”, disse Marinho.

Questionado sobre a autoria da "devassa" em suas contas, o empresário se negou a apontar a origem das ações. “Eu não acho nada”.

Paulo Marinho contou que apresentou no depoimento de hoje as mesmas provas que mostrou no depoimento à Polícia Federal na quarta-feira (20), mas com uma riqueza de detalhes maior. “As provas que eu apresentei ontem na PF são as mesmas provas que eu apresentei hoje aqui. Apenas o meu depoimento hoje aqui foi mais rico em detalhes do que o meu depoimento na Polícia Federal porque eles limitam uma determinada data do interesse deles em relação à investigação. Aqui o interesse foi ampliado. [A diferença] é a riqueza de detalhes e a noção de tempo em que os fatos ocorreram, além desse pedido que eu deixei consignado aqui com o meu advogado para que ele pudesse dar sequência a essa solicitação minha”.

