Interrogados, terroristas bolsonaristas entregaram financiadores do agro

247 - Em depoimentos, autuados bolsonaristas que promoveram terrorismo contra as sedes dos três poderes em Brasília admitiram terem sido financiados por "gente do agro", informou a GloboNews na manhã desta segunda-feira (9).

Dos 204 autuados, cerca de 30 afirmaram nos depoimentos terem recebido financiamento, divulgou o canal, citando a TV Globo.

No domingo (8), ao decretar a intervenção federal na segurança pública do DF, o presidente Lula prometeu punir os financiadores do terrorismo em Brasília. O presidente comparou os terroristas a "nazistas" e garantiu que "todos serão encontrados e punidos".

