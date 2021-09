Em encontro, FHC aconselha Eduardo Leite sobre prévias do PSDB

Apoie o 247

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), acompanhado do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), se encontrou nesta quarta-feira (29) em São Paulo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, articulador do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016.

Eduardo Leite disputa dentro do PSDB as prévias que decidirão o nome do partido que concorrerá à Presidência da República em 2022.

Apesar de já ter declarado apoio ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que também está na disputa, FHC aconselhou o governador gaúcho. O ex-presidente recomendou que Leite amplie a quantidade de aliados.

“Eu acho que o importante nesta eleição, em toda eleição, é ter capacidade de agregar, partidos e pessoas, e dar um rumo ao Brasil. Se você fizer isso, ganha a eleição”, disse FHC.

🔵🟡 O ex-Presidente FHC, que declarou apoio a Dória nas prévias do PSDB, aparece hoje dando dicas a Eduardo Leite para 'ganhar a eleição'.



Tasso Jereissati também concorria nas prévias do PSDB, mas retirou seu nome da disputa e passou a apoiar Eduardo Leite.

