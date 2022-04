Em meio à crise com Bolsonaro, Fux recebe ministros do STF para almoço

Apoie o 247

247 - Em meio à crise com Jair Bolsonaro (PL) deflagrada após o perdão presidencial concedido ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, convidou todos os seus pares para um almoço nesta terça-feira (26), em um gesto de unidade institucional, informa Daniel Adjuto, da CNN Brasil.

Fux comemora 69 anos nesta terça-feira e aproveita a data para reunir os ministros.

A crise entre o STF e Bolsonaro se aprofunda cada vez mais. Nesta segunda-feira (25), o chefe do governo ameaçou novamente descumprir uma eventual decisão do Supremo em benefício dos indígenas, na pauta sobre a demarcação de terras.

Também se colocaram no embate os militares, que se sentiram ofendidos com uma crítica do ministro do STF Luís Roberto Barroso a Bolsonaro, sem citá-lo, ao dizer que as Forças Armadas 'estão sendo orientadas a atacar e desacreditar' o processo eleitoral.

