Em meio à escalada de violência, Bolsonaro cita Bíblia para insuflar caos no Brasil: "comprem armas"

"Comprem suas armas. Comprem suas armas. Isso também está na Bíblia, lá no Pedrão. Vendam suas capas e comprem espadas", disse Bolsonaro durante evento com ruralistas

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a demonstrar desprezo pelo aumento da violência política no Brasil e estimulou a compra de armas por civis, fazendo uso até mesmo de uma citação bíblica para tal. “Povo armado jamais será escravizado. Comprem suas armas. Comprem suas armas. Isso também está na Bíblia, lá no Pedrão. Vendam suas capas e comprem espadas”, disse o atual ocupante do Palácio do Planalto durante um evento promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) nesta quarta-feira (10), em Brasília.

De acordo com o jornal O Globo, Bolsonaro também usou uma outra passagem bíblica, do Evangelho de Lucas, para criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “Não somos cordeiros. Não queremos ser lobo também. Mas jamais queremos ser cordeiro de dois ou três”, disse. Embora não tenha citado nomes, a fala de Bolsonaro faz uma referência implícita aos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, vistos por ele como desafetos na Corte.

>>> Registros de armas de fogo por civis crescem 320% em estados bolsonaristas

O afrouxamento das regras para a aquisição de armas de fogo por civis promovidas pelo governo Bolsonaro fez com que o número de armas em posse da população registrasse um aumento de 300%, chegando a 204,3 mil artefatos do gênero em 2021. Segundo dados da Polícia Federal, em 2018, antes de Bolsonaro chegar ao poder, havia apenas 51 mil armas registradas por civis.

>> Estimulado por Bolsonaro, maior grupo armado do Brasil quer se tornar partido político

O número dos chamados CACs [caçadores, atiradores e colecionadores, uma das bases de apoio do atual governo] também triplicou no período e chega a 1,25 milhão de registros ativos. O número é maior que o efetivo das Polícias Militares e também das Forças Armadas.

