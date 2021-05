Em meio a investigações, Salles falta à reunião do Conselho da Amazônia e Mourão reclama: "falta de educação"

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é investigado por suposta participação em um esquema de exportação ilegal de madeira edit

247 - Investigado por suposta participação em esquema de exportação ilegal de madeira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não compareceu à reunião do Conselho da Amazônia nesta quarta-feira (26).

O vice-presidente, Hamilton Mourão, presidente do grupo, reclamou da ausência do "ministério mais importante", destacando que Salles não enviou sequer um representante da pasta para participar: "falta de educação".

"Nós precisamos de cooperação. Eu conversei com ministérios aqui presentes. Lamento profundamente a ausência do ministério mais importante, que não compareceu à reunião hoje e nem mandou representante, que é o Ministério do Meio Ambiente. Lamento profundamente isso aí", disse Mourão.

