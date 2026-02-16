"Em Niterói, o amor venceu o medo": escola de samba que homenageou Lula divulga nota sobre desfile

247 - A Acadêmicos de Niterói divulgou nota oficial na qual agradeceu à comunidade e afirmou que o desfile "só foi possível graças à força do povo, à união dos nossos componentes e ao amor de quem nunca deixou essa escola caminhar sozinha". No texto, a escola afirma ter sofrido ataques políticos durante o processo de preparação do desfile que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o comunicado, houve tentativas de interferência na autonomia artística da escola, e a agremiação fechou a mensagem dizendo que "em Niterói, o amor venceu o medo".

A manifestação foi publicada após a apresentação na Marquês de Sapucaí, no domingo (15). O desfile abriu as atrações do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro e teve como eixo narrativo a trajetória política e pessoal do presidente Lula. O enredo trouxe referências ao Partido dos Trabalhadores e menções a Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer (MDB), gerando repercussão política imediata, especialmente entre setores ligados ao bolsonarismo.

Conforme a escola, também houve tentativas de alteração do enredo "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil" e questionamentos sobre a letra do samba. Durante a encenação, o ator e humorista Paulo Vieira interpretou Lula, que acompanhou a apresentação em camarote e desceu à avenida durante o desfile.

O documento diz que houve "tentativas de interferência direta na nossa autonomia artística" e também afirma que a escola "não se curvou" diante das pressões. A Acadêmicos de Niterói também cita preocupações sobre o julgamento do desfile, mencionando o histórico do carnaval. A escola afirma esperar avaliação "justa, técnica e transparente".

Nota oficial da Acadêmicos de Niterói

"A Acadêmicos de Niterói começa essa mensagem agradecendo, de coração aberto, à sua comunidade. O que vivemos na Avenida só foi possível graças à força do povo, à união dos nossos componentes e ao amor de quem nunca deixou essa escola caminhar sozinha.

Mas é preciso dizer a verdade.

Durante todo o processo carnavalesco, a nossa agremiação foi perseguida. Sofremos ataques políticos, enfrentamos setores conservadores e, de forma ainda mais grave, lidamos com perseguições vindas de gestores do próprio Carnaval Carioca. Houve tentativas de interferência direta na nossa autonomia artística, com pedidos de mudança de enredo, questionamentos sobre a letra do samba e outras ações que buscaram nos enquadrar e nos silenciar.

Não conseguiram.

Mesmo pressionada, a Acadêmicos de Niterói não se curvou. Nos posicionamos, resistimos e levamos para a Avenida um desfile verdadeiro, potente e coerente com a nossa identidade.

A força da nossa comunidade foi o nosso pilar. A aclamação popular foi a nossa resposta. O carinho do público foi o nosso maior prêmio.

Também não ignoramos o histórico conhecido no Carnaval: a narrativa injusta de que "quem sobe, desce". Por isso, reafirmamos com firmeza que esperamos um julgamento justo, técnico e transparente, que respeite o que foi apresentado na Avenida e não reproduza perseguições, interesses ou pré-julgamentos.

A nossa mensagem ecoa clara, forte e sem medo:

EM NITERÓI, O AMOR VENCEU O MEDO

Seguimos firmes. Seguimos com o povo. Seguimos atentos."