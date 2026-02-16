Após retratação do golpe contra Dilma na Sapucaí, Temer fala em "bajulação" e critica homenagem a Lula no carnaval

247 - Michel Temer (MDB), que ocupou a presidência da República após o golpe de Estado contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, criticou o desfile da Acadêmicos de Niterói que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em nota divulgada nesta segunda-feira (16), Temer afirmou que a escola teria trocado a crítica social por "bajulação na Sapucaí". As informações são do jornal O Globo.

Temer também criticou a forma como foi retratado na apresentação. No desfile, um personagem caracterizado como o político arquiteto do golpe de 2016 aparece retirando a faixa presidencial de Dilma Rousseff. Segundo ele, o carnaval é tradicionalmente espaço de sátira política, mas criticou o que chamou de mudança de tom no desfile.

Reação à homenagem e defesa do governo golpista

"Como o samba é o espaço da criatividade e da fantasia, não faz sentido cobrar rigor histórico num enredo ou questionar a troca da crítica social pela bajulação na Sapucaí", afirmou Temer. O desfile da Acadêmicos de Niterói ocorreu na noite de domingo (15), na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Na mesma nota, Temer afirmou que há problemas quando o desfile, segundo ele, adota o que chamou de "ilusionismo na Esplanada". O ex-mandatário também mencionou reformas realizadas durante seu governo, que classificou como "conquistas", responsáveis por cortes em políticas sociais, retirada de direitos trabalhistas e imposição de um teto prolongado aos gastos públicos.

O desfile também gerou reação de setores da oposição bolsonarista. Partidos e parlamentares direitistas anunciaram que pretendem acionar a Justiça Eleitoral sob alegação de suposta propaganda eleitoral antecipada relacionada à homenagem ao presidente.