MDB quer testar nome de Michel Temer em pesquisa para Presidência

247 - O MDB planeja realizar, após o Carnaval, uma pesquisa nacional para medir a viabilidade eleitoral de Michel Temer - articulador do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016 - como eventual candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro. A iniciativa surge em meio a debates internos sobre a estratégia da legenda para 2026 e a possibilidade de lançar um nome próprio na disputa presidencial, segundo a Folha de São Paulo.

A ideia de submeter o nome de Temer a um levantamento ganhou força após uma sugestão do ex-ministro Carlos Marun, um de seus aliados históricos. A proposta foi acolhida pelo presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, que passou a defender a avaliação mais objetiva do cenário eleitoral antes de qualquer decisão definitiva.

Embora a movimentação interna exista, Michel Temer afirmou que uma nova candidatura não está entre suas prioridades no momento, ainda que não tenha descartado completamente a possibilidade. Nos bastidores do partido, a avaliação é de que o simples teste pode ajudar a balizar o debate interno e esclarecer o posicionamento do MDB diante da polarização política.

Baleia Rossi destacou que “uma candidatura eventual do presidente Temer qualificaria o debate e nos daria oportunidade de falar dos grandes avanços da sua gestão”.

Outro ponto considerado pela direção do MDB é o efeito de uma candidatura própria sobre as divisões internas da legenda. A avaliação é que a definição de um nome poderia contribuir para reduzir as tensões entre os setores do partido que mantêm proximidade com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aqueles alinhados à oposição, criando um eixo comum de articulação política para a campanha de 2026.