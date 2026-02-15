Em nota de pesar, Mercadante diz que Renato Rabelo "sempre esteve do lado da democracia"

247 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, divulgou neste domingo (15) nota de pesar pela morte do dirigente histórico do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) Renato Rabelo, aos 83 anos. Na manifestação, Mercadante afirmou receber "com tristeza a informação da morte do companheiro Renato Rabelo" e classificou o dirigente como uma liderança histórica da legenda e da política nacional.

O presidente do BNDES também afirmou que Rabelo "sempre esteve ao lado do presidente Lula" e relembrou sua atuação política desde o movimento estudantil até a participação na construção de alianças políticas e governos progressistas ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mercadante ainda declarou que Rabelo esteve "do lado da democracia, da causa dos trabalhadores e trabalhadoras e da justiça social" e destacou sua capacidade política ao afirmar que era um dirigente com forte capacidade de diálogo, formulação e construção política.

Mais de 60 anos de militância

De acordo com informações do Partido Comunista do Brasil, Rabelo somou mais de 60 anos de militância política. Foi vice-presidente nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE) nos anos iniciais da ditadura militar e integrou a Ação Popular, organização incorporada ao PCdoB em 1973. Em meio à repressão política, viveu exilado na França e retornou ao Brasil em 1979, passando a atuar como formulador teórico e dirigente partidário.

Ao longo da trajetória, participou da articulação que levou à candidatura presidencial de Lula em 1989. Depois, presidiu o PCdoB entre 2001 e 2015 e, em 2016, assumiu a presidência da Fundação Maurício Grabois, atuando em estudos políticos e formulações programáticas. Em 2025, foi homenageado como presidente de honra da instituição. Nos três últimos anos, manteve contribuições políticas ao partido enquanto realizava tratamento de saúde. Rabelo enfretava enfrentava a evolução de um câncer e faleceu na manhã deste domingo (15)

Confira a nota de Aloizio Mercadante na íntegra

NOTA DE PESAR

Recebo com tristeza a informação da morte do companheiro Renato Rabelo, um dirigente histórico do PCdoB, de muitas lutas e jornadas, e que sempre esteve ao lado do presidente Lula. Do movimento estudantil à resistência contra a ditadura militar, passando pela construção da Frente Brasil Popular e pela participação em nossos governos, Rabelo sempre esteve do lado da democracia, da causa dos trabalhadores e trabalhadoras e da justiça social.

Rabelo é daqueles companheiros que fazem falta na política, em razão da capacidade de diálogo, de construção e de formulação. Neste momento de dor, deixo meu abraço fraternal à esposa, Conceição Leiro Vilan, aos filhos André e Nina, além de familiares, amigos e toda militância do Partido Comunista do Brasil.

Aloizio Mercadante Presidente do BNDES