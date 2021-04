Em nota, STF desmente fake news de Leda Nagle e esclarece que não planeja matar Bolsonaro

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nesta segunda-feira (19) uma nota em que desmente a informação falsa reproduzida pela jornalista Leda Nagle de que a Corte planejaria, em conjunto com o ex-presidente Lula, o assassinato de Jair Bolsonaro.

"O STF reitera o alerta para a importância da checagem de informações suspeitas, como forma de evitar a propagação de fake news com o nome de autoridades e membros da Suprema Corte", diz a Suprema Corte na nota.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Leda Nagle leu um tweet supostamente atribuído ao diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, no qual o ele divulga a ‘informação’ de que integrantes do STF e o ex-presidente Lula armariam um plano para matar Bolsonaro. A conta atribuída a Maiurino, no entanto, é falsa. Após a repercussão, Leda Nagle pediu desculpas e disse que não houve tempo para conferir se a postagem era verdadeira.

⚠️O STF alerta para a importância da checagem de informações suspeitas para evitar propagar #FakeNews. Antes de compartilhar informações, verifique se a fonte é segura. Leia: https://t.co/sXJ9rQpMkQ — STF (@STF_oficial) April 19, 2021

