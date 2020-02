Em nova sabujice, Bolsonaro para expediente e faz live para assistir pronunciamento de Trump

Jair Bolsonaro realizou uma transmissão ao vivo nas redes sociais, do Palácio do Planalto, para acompanhar um pronunciamento de Trump, assim como fez durante a Assembleia da ONU. Bolsonaro disse ainda que estará “sempre ao lado dele (Trump) na condução dessa mentira que foi o processo de impeachment” edit

247 - Em um novo sinal de subserviência, Jair Bolsonaro realizou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, durante o expediente, para acompanhar um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, feito nesta quinta-feira (6), pouco após ele ser absolvido do processo de impeachment pelo Senado.

Sentado diante da televisão, em sua sala no Planalto, com tradução simultânea exclusiva para ele, Bolsonaro afirmou que está “sempre ao lado dele (Trump) na condução dessa mentira que foi o processo de impeachment”. Em um outro comentário, ele disse que o voto do senador Mitt Romney, único republicano a votar pelo impeachment foi coisa de “traíra”.

“Pintou um traíra republicano. Não é privilégio nosso ter traíra. Se tivesse um processo de impeachment contra mim, esses traíras votariam contra mim”, afirmou.