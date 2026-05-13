Emprego formal cresce 5% em 2025 e Brasil alcança quase 60 milhões de vínculos ativos

247 - O número de empregos formais no Brasil cresceu 5% em 2025, com a criação de 2.838.789 novos vínculos em relação ao fim de 2024. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (13) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, durante coletiva realizada em Brasília, com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Segundo o levantamento, o país alcançou 59.970.945 vínculos formais ativos, considerando trabalhadores do setor público e privado. O total de estabelecimentos também aumentou, passando de 4,7 milhões para 4,8 milhões, avanço de 2,1%.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o cenário do mercado de trabalho segue positivo. "Estamos num momento bom, apesar dos juros altos. Estamos no rumo certo", declarou.

Setor privado lidera geração de vínculos

As empresas privadas concentraram a maior parte dos empregos formais registrados no país, somando 40.071.636 vínculos, o equivalente a 66,8% do total. O setor público respondeu por 14.125.683 vínculos, participação de 23,6%.

As organizações sem fins lucrativos contabilizaram 3.959.493 vínculos formais, enquanto contratos com pessoas físicas e outras organizações somaram 374.420. O ministro também destacou o crescimento do número de trabalhadores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Segundo ele, houve acréscimo de 5 milhões de vínculos celetistas no período. "Desde 2023, geramos mais 7,8 milhões de vagas formais no mercado de trabalho, com um crescimento importante no setor público, federal, estadual e municipal, pela realização de novos concursos públicos", afirmou Marinho.

Serviços lideram expansão do emprego

Todos os grandes setores da economia registraram crescimento no número de empregos formais em 2025. O maior avanço ocorreu no setor de Serviços, com expansão de 7,2% e criação de 2.411.696 vínculos.

Na sequência aparecem Comércio, com crescimento de 1,7% e abertura de 172.827 vagas, Indústria, também com alta de 1,7% e mais 153.103 vínculos, Construção Civil, com avanço de 2,5% e criação de 71.816 postos, e Agropecuária, que registrou aumento de 1,6%, equivalente a 29.322 vínculos.

Dentro do setor de Serviços, a Administração Pública apresentou o maior crescimento proporcional, com alta de 15,2% e criação de 1.483.555 vínculos formais. Os municípios responderam pela maior parte desse avanço, com 1.182.629 novos vínculos, enquanto os governos estaduais adicionaram 408.018 postos de trabalho.

As áreas de Educação e Saúde Humana também tiveram expansão relevante, com crescimento de 6,2% e 4,2%, respectivamente.

Regionalização do crescimento

As regiões Nordeste e Norte registraram os maiores avanços proporcionais no emprego formal em 2025, ambas com crescimento de 10,1%. O Nordeste criou 1.076.603 vínculos, enquanto o Norte adicionou 354.753 postos de trabalho. O Centro-Oeste teve alta de 5,7%, com 322.513 novos vínculos.

Já o Sudeste e o Sul apresentaram crescimento de 2,9%, com aumento de 807.240 e 285.514 vínculos, respectivamente. O Sudeste segue concentrando a maior parcela do emprego formal do país, com 47,4% do total de vínculos ativos. O Nordeste aparece em seguida, com 19,5%, seguido pelo Sul, com 16,8%.

Entre os estados, os maiores crescimentos proporcionais foram registrados no Amapá, com alta de 20,5%, Piauí, com 13,2%, Alagoas, com 13%, e Paraíba, com 12,9%. Em números absolutos, São Paulo liderou a criação de vagas formais, com 357.493 novos vínculos. Na sequência aparecem Bahia, com 266.035, Minas Gerais, com 224.876, e Ceará, com 195.462 novos postos.