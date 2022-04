Empreiteira que usa firma de fachada fez reuniões sem ata com Rogério Marinho e com Davi Alcolumbre

A empreiteira Engefort tem dominado as licitações de pavimentação na gestão de Jair Bolsonaro e teve encontros sem registro em atas com membros do governo edit

Apoie o 247

ICL

247 - A empreiteira Engefort, que tem dominado licitações de pavimentação de alfasto no governo Jair Bolsonaro, fez reuniões sem registro em atas com o então titular do Ministério do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e com o ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP). A construtora, sediada em Imperatriz (MA), participou de licitações sozinha ou na companhia de uma empresa de fachada.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, em 28 de janeiro de 2022, o então ministro Rogério Marinho (PL-RN) estava de férias, mas se encontrou com o presidente da a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Moreira, e com Fernando Teles Antunes Neto, gerente comercial da Engefort. Em 22 de setembro de 2021, Moreira recebe o senador Alcolumbre e Antunes Neto.

A Codevasf informou que os registros do tema das conversas, da lista de presença e dos documentos de agendamento das reuniões não existem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pasta do Desenvolvimento Regional afirmou que Marinho, de férias, esteve em Brasília (DF) após ser convocado para uma reunião com Ciro Nogueira (Casa Civil).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Momentos antes da audiência no Palácio do Planalto, recebeu representantes da empresa Engefort, vencedora da licitação de obras nos Estados de Amapá-AP, Bahia-BA, Ceará-CE, Minas Gerais-MG, Paraíba-PB, Rio Grande do Norte-RN e Sergipe-SE", disse o ministério.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A audiência foi acompanhada pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba — Codevasf, Marcelo Moreira, e contou com a participação de Fernando Teles, Diretor da Engefort, e de Eduardo Almeira, Gestor Técnico da Engefort", complementou.

Cerca de dois meses após a reunião com o presidente da Codevasf e Alcolumbre, em dezembro de 2021, a Engefort teve a companhia de uma empresa de fachada em uma licitação para pavimentação da Codevasf no Amapá. Na concorrência, realizada na forma de pregão eletrônico, as duas únicas empresas participantes foram a Engefort e a Del Construtora Ltda., que está registrada em nome de um dos irmãos dos sócios da líder Engefort.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a Codevasf afirmou que as reuniões trataram "de temas de interesse institucional e de projetos de desenvolvimento regional". "Não há registros de ata dos compromissos indicados na demanda", disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE