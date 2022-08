Empresários buscam interlocutores para avaliar apoio das Forças Armadas a possível golpe de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O temor de que Jair Bolsonaro (PL) dê um golpe no país caso não aceite o resultado das eleições chegou até os grandes empresários. De acordo com a coluna do jornal O Estado de S. Paulo, conhecedores do clima na caserna, como o ex-ministro da Defesa Raul Jungmann, estão sendo procurados por grandes empresas para dar sua visão sobre até onde vai o envolvimento dos militares na eleição deste ano e se há risco de um golpe de Jair Bolsonaro com o apoio das Forças Armadas .

Ainda de acordo com a reportagem, até o momento, os consultados têm negado o risco de apoio dos militares a uma tentativa de ruptura.

>>> Dono da Natura diz que golpe bolsonarista seria ruim para os negócios

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em sua coluna semanal no jornal O Globo, o jornalista Merval Pereira disse que "o fantasma de um golpe domina as conversas não apenas dos cidadãos comuns, mas ainda mais as dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalista informa que o mais recente temor das autoridades que lidam com os processos eleitorais é a possibilidade de um ataque cibernético inviabilizar a remessa dos resultados de uma ou várias regiões do país para a central do TSE em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-ministro da Defesa Celso Amorim afirmou à Sputnik que as Forças Armadas "têm juízo" e não embarcarão numa aventura golpista de Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.