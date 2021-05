Encontro de Lula com Weverton serviu como sinal de aproximação do PT com o PDT

Encontro do ex-presidente Lula com o senador Weverton Rocha esta semana, em Brasília, serviu como um aceno para um possível apoio do PT caso o pedetista seja candidato ao governo do Maranhão edit

247 - O encontro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o senador Weverton Rocha (PDT-MA) esta semana em Brasília serviu como um aceno para um possível apoio do PT caso o pedetista seja candidato ao governo do Maranhão. A base aliada do governador Flávio Dino (PCdoB) tem se encontrado dividida entre apoiar a pré-candidatura de Weverton ou um chapa encabeçada pelo vice-governador, Carlos Brandão (PSDB).

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, em nível nacional Lula vem buscando ampliar o apoio ao PT e nesta direção estão grupos políticos distintos, como o do governador Flávio Dino e o do ex-presidente José Sarney (MDB). O encontro de Lula com Weverton aponta para a possibilidade de uma possível aproximação com o ex-ministro Ciro Gomes, que vem subindo o tom contra o PT visando se tornar uma eventual terceira via em 2022. Lula também teria deixado as portas do PT abertas caso o senador queira migrar para a legenda.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, adisse que Ciro estava ciente do encontro de Lula com o senador e que o encontro foi visto com naturalidade. "Ele é pré-candidato ao governo (Weverton Rocha)b e tem que dialogar com todas as forças políticas. Essa aproximação é natural, importante e estratégica", disse.

