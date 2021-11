Enem com "a cara do governo" é ilegal, afirma Haddad

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad disse que é ilegal a iniciativa de Jair Bolsonaro de deixar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) "com a cara de governo" e fez um alerta sobre a tentativa da administração federal em tirar a credibilidade acadêmica.

"Um Enem com a 'cara do governo' é simplesmente ilegal. As universidades que adotam o exame podem inclusive questionar os itens que confrontam a pesquisa e a ciência. Não foi fácil construir a credibilidade acadêmica do Enem. Tomara que seja blefe. A conferir", escreveu Haddad no Twitter na manhã desta terça-feira (16).

Bolsonaro revelou a interferência do governo no Enem, após pedido de demissão em massa no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), com a saída de 37 servidores, na terça-feira (9) da semana passada.

"Começam agora a ter a cara do governo as questões da prova do Enem. Ninguém está preocupado com aquelas questões absurdas do passado, de cair um tema de redação que não tinha nada a ver com nada. É realmente algo voltado para o aprendizado", afirmou nessa segunda-feira 15) em Dubai, nos Emirados Árabes.

Na carta de demissão, os servidores do Inep que pediram exoneração alegaram "fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima" do instituto, além de assédio por parte do presidente do instituto, Danilo Dupas.

A prova será aplicada nos dias 21 e 28 de novembro para cerca de 3,1 milhões de candidatos ao ingresso no ensino superior.

