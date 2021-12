Enem: empresa pagou turismo sexual para servidor envolvido em fraude

Apoie o 247

Metrópoles- Provas obtidas pela Polícia Federal apontam que uma empresa especializada em segurança digital cooptou um servidor do Instituto Nacional de Estudos Educacionais (Inep) por meio de viagens direcionadas ao turismo sexual. O objetivo era fazer com que o funcionário auxiliasse no esquema de corrupção envolvendo contratos milionários de gráficas que imprimiam provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O servidor foi identificado como Gerson Leão Passos. Ele foi alvo da Operação Bancarrota, deflagrada na manhã desta terça-feira (7/12), e atuou como fiscal dos contratos fraudados. O homem recebe salário bruto de R$ 7.235,57 e não exerce função de chefia.

Em denúncia à PF, o funcionário de uma gráfica relatou que Gerson Passos teria atuado com a empresa Valid para garantir que ela passaria por todas as etapas necessárias no processo de seleção pública.

