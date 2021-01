Enio Verri: "peça para sair, Bolsonaro"

247 - O deputado Enio Verri (PT-PR), líder do PT na Câmara, defendeu a renúncia de Jair Bolsonaro, após o presidente afirmar a apoiadores nesta terça-feira (5) que não pode fazer nada diante de um Brasil que "está quebrado".

"Então, peça para sair. Primeiro, o Brasil não está quebrado. E, diante das piores crises por que passaram, Lula e Dilma jamais se portaram como covardes e vítimas da realidade", disse Verri pelo Twitter.

Assista à declaração de Jair Bolsonaro:

Um balanço divulgado pelo Ministério da Cidadania apontou que o número de famílias em extrema pobreza cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do governo federal) superou 14 milhões e alcançou o maior número desde o final de 2014.

De acordo com a pasta, o total de pessoas na miséria no Brasil equivale a cerca de 39,9 milhões de pessoas atualmente. São consideradas famílias de baixa renda aquelas que sobrevivem com até R$ 89 por pessoa (renda per capita). Além das famílias na miséria, havia em outubro outras 2,8 milhões de famílias em situação de pobreza, com renda per capita média de moradores entre R$ 90 e R$ 178.

