Enquanto País respira aliviado com vacinação, Bolsonaro reaparece e faz tweet sobre liberação de viaduto

247 - Após ver o início da vacinação no Brasil começar em São Paulo, governador por João Doria (PSDB), seu desafeto político, Jair Bolsonaro continuou a fazer postagens nas redes sociais sem relação com a imunização.

"Liberado o tráfego de veículos na travessia superior do viaduto do Gancho do Igapó. Com a liberação parcial do viaduto, não será mais necessário utilizar desvios para os fluxos de veículos que circulam nos sentidos Ceará-Mirim/Centro de Natal e no sentido oposto", escreveu ele no Twitter.

Bolsonaro desapareceu das redes sociais em dia marcado pelo início da vacinação no Brasil. Até as 20h30 desse domingo (17), ele havia postado apenas mensagens sem relação com a vacinação.

Doria foi eleito governador de São Paulo sendo apoiado por Bolsonaro. Atualmente, os dois são desafetos políticos devido às especulações de que o tucano será um dos adversários de Bolsonaro na eleição presidencial de 2022.

Nesse domingo (17), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso emergencial das vacinas Oxford/AstraZeneca e da chinesa Sinovac (CoronaVac) contra o coronavírus.

