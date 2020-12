Enquanto País sofre com a pandemia, Bolsonaro diz querer o "povo armado"

247 - Enquanto o Brasil sofre com os efeitos da pandemia, tendo o terceiro maior número de casos (7,4 milhões) no mundo, Jair Bolsonaro disse querer o "povo armado" para não ser "escravizado".

"Por decreto ajudamos muita gente a comprar armas e munições. Quero que o povo brasileiro se arme. A vagabundagem já tá armada", disse em live transmitida nesta quinta-feira (24). "O povo armado jamais será escravizado", acrescentou.

Bolsonaro aproveitou para criticar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que faria uma viagem aos Estados Unidos, mas cancelou após ter recebido a notícia de que seu vice e interino no governo, Rodrigo Garcia, testou positivo para o coronavírus.

"O povo armado acaba essa brincadeirinha 'vai ficar todo mundo em casa e eu vou passear em Miami'. Pelo amor de Deus. É coisa de quem tem calcinha apertada. A arma é a garantia da liberdade", disse.

Para Bolsonaro, a sua política do armamento diminui as mobilizações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MTST). "Conseguimos o porte (de arma) estendido para o campo. Há quanto tempo você não ouve falar em invasão do MST? Tinha banco estatal que dava dinheiro para ONG financiar MST.

Neste mês, de dezembro, o governo zerou a alíquota do imposto de importação para pistolas e revólveres. A alíquota era de 20%.

