Entenda o que é misantropia, termo citado em alerta falso recebido por brasileiros

247 - Um alerta sonoro recebido por milhões de brasileiros na madrugada deste sábado (20) chamou atenção não apenas pelo susto provocado, mas também pela palavra incomum que apareceu na mensagem: "misantripi4".

O disparo, que simulava um alerta extremo da Defesa Civil, levou milhares de pessoas a procurar na internet o significado de "misantropia", termo ao qual a mensagem aparentemente fazia referência.

Após a repercussão do caso, órgãos da Defesa Civil negaram ter enviado qualquer alerta e informaram que a origem da mensagem está sendo apurada em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Mas, afinal, o que significa misantropia?

O que é misantropia?

Misantropia é uma palavra utilizada para descrever sentimentos de aversão, desprezo ou profunda desconfiança em relação à humanidade. O termo deriva do grego antigo, da união de "misos" (ódio) e "anthropos" (ser humano).

De forma geral, uma pessoa considerada misantropa tende a enxergar os seres humanos de maneira extremamente negativa, acreditando que a sociedade é movida por egoísmo, hipocrisia ou comportamentos moralmente condenáveis.

A misantropia pode se manifestar como desapontamento constante com a conduta humana ou como um afastamento voluntário da convivência social.

Misantropia não é uma doença Embora o termo seja frequentemente associado ao isolamento social, a misantropia não é considerada uma doença ou um transtorno psiquiátrico. Trata-se de uma postura, visão de mundo ou traço de personalidade caracterizado pela descrença nas qualidades da humanidade.

Especialistas costumam destacar que uma pessoa misantropa não necessariamente odeia indivíduos específicos. Em muitos casos, a crítica é dirigida à humanidade como coletivo, às instituições sociais ou aos comportamentos predominantes na sociedade.

A presença da palavra em um alerta intrigou usuários A aparição de uma referência à misantropia em uma mensagem semelhante aos alertas oficiais da Defesa Civil causou estranheza justamente por não possuir qualquer relação com situações de emergência, como enchentes, tempestades, deslizamentos ou outros desastres naturais.

Nas redes sociais, usuários relataram ter recebido o alerta durante a madrugada em diversas regiões do país, incluindo o Distrito Federal, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Além do susto provocado pelo som característico do sistema de alerta extremo, muitos internautas passaram a questionar o significado da palavra exibida na tela dos aparelhos.

Defesa Civil nega autoria da mensagem Após a repercussão do caso, a Defesa Civil do Paraná informou que não realizou nenhum disparo e esclareceu que não havia qualquer evento severo previsto para Curitiba naquele momento.

O órgão comunicou ainda que acionou a Defesa Civil Nacional e a Anatel para investigar o ocorrido. A Defesa Civil de São Paulo também informou que não foi responsável pela mensagem e que acompanha as apurações junto às autoridades competentes. Até o momento, não há explicação oficial para a origem do alerta nem para a escolha da palavra que apareceu na mensagem.