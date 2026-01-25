Erika Hilton condena irresponsabilidade de Nikolas e se solidariza às suas vítimas

247 - A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) criticou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) após pessoas ficarem feridas com a queda de um raio durante ato convocado pelo parlamentar. Em publicação nas redes sociais, Hilton classificou a condução do ato como “completamente irresponsável” e afirmou que os participantes foram colocados em risco em meio a uma tempestade.

“Minha solidariedade às pessoas feridas após a queda de um raio na caminhada ‘liderada’, de forma completamente irresponsável, pelo deputado Nikolas Ferreira”, escreveu Erika Hilton em sua página nas redes sociais.

Segundo ela, houve uma escolha deliberada entre preservar a segurança dos apoiadores e manter o cálculo político do evento. “Entre proteger seus apoiadores de uma tempestade ou perder o timing político, Nikolas optou por colocar pessoas em risco em nome de ganhos pessoais e eleitorais”, enfatizou.

Na publicação, a deputada destacou que registros divulgados pelo próprio Nikolas Ferreira indicariam a presença de crianças durante a caminhada, o que, para ela, agrava ainda mais a situação.

“Nikolas priorizou apenas sua chance de ouro de escantear a família Bolsonaro e roubar pra si seus eleitores. Hoje, esses eleitores estão no hospital”, enfatizou.

Hilton questionou a decisão de convocar a população para percorrer longas distâncias em condições adversas: “Quem convoca a população pra andar 200 quilômetros no acostamento de uma BR, o que já é um risco em si, precisa ter o mínimo de clareza mental para dialogar com autoridades, se atentar aos alertas de risco dos órgãos competentes, OLHAR PRA CIMA E VER AS CONDIÇÕES DO CÉU e, em caso de tempestade com raios, parar em um local protegido”, advertiu.

Erika Hilton também atribuiu responsabilidade a outros atores envolvidos no ato, além do deputado que o liderava. “E essa é uma responsabilidade que também recai, sim, sobre todos os outros políticos que acompanhavam a caminhada e os próprios manifestantes, principalmente os que levaram crianças. Pois é melhor uma responsabilidade na cabeça do que um raio", acrescentou.

E completou: “Mas, infelizmente, os políticos e manifestantes priorizaram mais a liberdade de um bandido do que a vida humana”.