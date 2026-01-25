“Foi uma explosão. Eu vi a morte”, diz mulher atingida por raio em ato de Nikolas

247 - A servidora pública Mônica Vidal, de 45 anos, relatou ao Metrópoles os momentos de desespero vividos após ser atingida pela descarga elétrica durante um ato organizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), neste domingo (25), em Brasília.

O incidente ocorreu na praça do Cruzeiro e gerou pânico entre os participantes. Segundo a servidora, o impacto foi imediato e extremamente violento. “Eu vi o raio como se fosse uma explosão mesmo. Foi tão forte que todo mundo caiu. Eu senti meu braço envergar, fiquei dura e caí para trás”, contou.

Mônica afirmou ainda que, mesmo ferida, conseguiu se levantar para ajudar o marido, que também havia sido atingido. “Eu não sei como, mas consigo me levantar com os braços envergados, para eu tirar meu marido da água”, relatou. Ela destacou que muitas pessoas estavam próximas a grades metálicas no momento do raio, o que agravou a situação. “Teve gente que saiu com a mão preta porque tava com ela no ferro. Está sendo traumático e o pessoal achou que tinha sido um atentado”, disse.

A servidora também alertou que o número de vítimas poderia ter sido ainda maior. “Tinha muito idoso e criança momentos antes perto da gente, mas foram embora assim que a chuva engrossou. Poderia ter sido muito pior”, afirmou.

O marido de Mônica, Antônio Silva, de 39 anos, também foi atingido, na região do abdômen. Ele relatou que ficou temporariamente imobilizado após o clarão provocado pelo raio. “Pensei que era bomba por causa do clarão. Quando fui tentar levantar, parecia que tinha passado uma faca em mim”, contou ao Metrópoles. Ainda no chão, ele descreveu a sensação de morte iminente: “Eu vi a morte”.

Ao todo, 72 pessoas precisaram de socorro durante o ato. Mais de 30 foram encaminhadas a hospitais, sendo oito diretamente em função da descarga elétrica provocada pelo raio.

Em entrevista, o capitão Robson, do CBMDF, informou que muitos dos atendidos apresentavam quadro de hipotermia, além de queimaduras nas mãos e no tórax. Além das vítimas socorridas pelos bombeiros, outras pessoas buscaram atendimento médico por conta própria. Até as 15h, 35 feridos deram entrada no Hospital de Base e no Hran.

Informações preliminares apontam que o raio teria atingido um guindaste instalado nas proximidades, fazendo com que a descarga elétrica se espalhasse pelo solo e atingisse dezenas de pessoas ao redor. Apesar da gravidade do incidente, não há registro de óbitos.