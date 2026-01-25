Raio atinge guindaste durante ato bolsonarista na Praça do Cruzeiro e deixa 35 feridos

bolsonarista247 - Durante um forte temporal que atingiu Brasília na tarde deste domingo (25), um raio caiu sobre um guindaste instalado pelos organizadores do ato na Praça do Cruzeiro e acabou atingindo pessoas que participavam do ato final convoado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG)

De acordo com informações obtidas pelo site Metrópoles, com base em dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a corrente elétrica percorreu a estrutura metálica do guindaste e se espalhou pela área onde estavam os manifestantes, provocando ferimentos em dezenas de pessoas.

Até as 15h deste domingo, ao menos 35 vítimas haviam sido encaminhadas para atendimento médico, sendo internadas no Hospital de Base do Distrito Federal e no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). De acordo com a Secretaria de Saúde, os pacientes deram entrada em condição estável e nenhum óbito foi registrado até o momento.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o raio atinge a região da Praça do Cruzeiro, durante a chuva intensa que caiu sobre a capital federal. O vídeo passou a ser compartilhado poucas horas após o incidente e reforçou relatos de participantes que estavam próximos ao guindaste no instante da descarga elétrica.