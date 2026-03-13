Boletim médico informa que Bolsonaro tem broncopneumonia bacteriana e está na UTI

247 - Jair Bolsonaro (PL) foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, após exames confirmarem um quadro de broncopneumonia bacteriana bilateral. A informação foi divulgada em boletim médico oficial emitido pela unidade hospitalar nesta sexta-feira (13).

De acordo com a nota à imprensa divulgada pelo hospital DF Star, Bolsonaro deu entrada na unidade após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios na cela onde está preso, na 'Papudinha'. O documento informa que exames de imagem e laboratoriais confirmaram o diagnóstico de broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa.

Segundo o boletim médico, o ex-presidente está internado em unidade de terapia intensiva e recebe tratamento com antibióticos administrados por via venosa, além de suporte clínico não invasivo.

A internação ocorreu após Bolsonaro passar mal durante a madrugada desta sexta-feira. A informação inicial sobre o episódio foi divulgada nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que relatou que o pai apresentou sintomas repentinos ao acordar.

De acordo com o relato do senador, o ex-presidente teve fortes calafrios, episódios de vômito e queda na saturação de oxigênio, situação que levou à mobilização de equipes médicas para atendimento emergencial.

O cardiologista Brasil Caiado, responsável pelo acompanhamento médico de Bolsonaro, foi acionado para prestar atendimento. Em seguida, o ex-presidente foi encaminhado ao hospital DF Star em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A transferência mobilizou uma estrutura reforçada de atendimento. Além da ambulância, o helicóptero do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado para dar apoio logístico à operação de transporte até a unidade hospitalar localizada na região central do Plano Piloto.

Relatos indicam que Bolsonaro passou a noite com episódios contínuos de tosse, que teriam se intensificado durante a madrugada. As crises de tosse teriam provocado náuseas e episódios de vômito antes de sua transferência para atendimento médico.