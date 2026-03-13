Bolsonaro teve queda de saturação e cardiologista foi chamado às pressas

247 - Jair Bolsonaro (PL) precisou ser levado às pressas para atendimento médico na madrugada desta sexta-feira (13), após apresentar um quadro de mal-estar com sintomas intensos. Segundo o senador Flávio Bolsonaro (PL), o ex-chefe do Executivo acordou com fortes calafrios, episódios de vômito e queda na saturação de oxigênio, o que motivou a mobilização de equipes de emergência para sua transferência ao hospital.

O cardiologista Brasil Caiado, responsável pelo acompanhamento médico de Bolsonaro, foi acionado com urgência para prestar atendimento ao ex-presidente. Bolsonaro foi encaminhado ao hospital DF Star, em Brasília, em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A transferência mobilizou uma estrutura reforçada de atendimento. Além da ambulância, o helicóptero do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado para dar apoio logístico à operação de transporte até a unidade hospitalar localizada na região central do Plano Piloto.

Bolsonaro passou a noite com episódios contínuos de tosse, que teriam se intensificado a ponto de provocar náuseas. Relatos mencionam que as crises foram tão fortes que o ex-presidente teria “quase vomitado” durante a madrugada.

Nas redes sociais, Flávio Bolsonaro confirmou o deslocamento do pai para atendimento médico. “Já está a caminho do hospital”, escreveu o senador ao comentar a situação.