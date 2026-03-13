Bolsonaro é levado ao hospital após mal-estar na madrugada

247 - Jair Bolsonaro foi encaminhado a um hospital após passar mal durante a madrugada desta sexta-feira (13). A informação foi divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que relatou nas redes sociais que o pai apresentou sintomas repentinos ao acordar e precisou de atendimento médico. Segundo o parlamentar, Bolsonaro estava sendo levado para uma unidade de saúde no momento em que a publicação foi feita.

Em sua postagem, Flávio Bolsonaro relatou que recebeu a notícia pouco antes de publicar a mensagem e indicou preocupação com o estado de saúde do ex-presidente. “Acabo de receber a notícia de que meu pai está a caminho do hospital, mais uma vez”, escreveu o senador. Ele também mencionou os sintomas apresentados durante a madrugada e pediu apoio de apoiadores.

De acordo com o relato do parlamentar, Jair Bolsonaro acordou com calafrios e episódios intensos de vômito. Diante da situação, a decisão foi encaminhá-lo rapidamente para avaliação médica. Na mesma mensagem, Flávio solicitou orações aos seguidores. “Peço orações para que não seja nada grave”, afirmou.